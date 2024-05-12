網紅鳳梨（吳泓逸）在網路上擁有高人氣，近年也跨足其他領域投資副業。11日他透露，自己要向員工確認工作事宜時竟找不到人，調監視器一看發現公司空蕩蕩。當他正準備問媽媽發生什麼事時，真相才大白，讓他忍不住直呼「我已經忍無可忍了！」

鳳梨表示，自己原本想向員工確認是否有收到廠商寄來的樣品，豈料不僅連絡不到人，看公司的監視器後發現「一片寂靜…連鐵門跟電燈都沒開…」讓他相當疑惑。然而，當他準備問媽媽怎麼回事時，才發現對方半小時前傳LINE坦承「跑去看許富凱的演唱會」了，更「私自挪用公款12000」，疑似用來購買演唱會門票。事後還傳場內外的照片給他看，讓鳳梨爆氣「我真的受夠了…不管禮拜天是不是母親節…我這次決定大義滅親！」

貼文曝光後，笑翻一群網友「算很給面子沒買搖滾區了欸」、「班可以天天上，許富凱演唱會不是天天有啊」、「媽媽已經先給自己準備母親節禮物了」。此外，弟弟艾倫（吳健綸）也現身留言區「拍謝，許富凱比較重要，整個公司直接翹班囉～」對此，鳳梨僅回了一個字「滾」，更無奈直呼「真的是歹鬼帶頭，屢次都做這種帶頭翹班的行為，還一副理所當然的樣子比YA，我已經忍無可忍了！」