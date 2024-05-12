國民黨立委徐巧芯日前公布台捷援烏計畫，遭到外交部提告洩密罪，同黨新北市議員呂家愷也表示「這題連拗都不能拗」，被解讀不挺徐，如今更傳出呂家愷炮口對內後收到徐的關切簡訊，內容是「相堵ㄟ丟」。對此，徐巧芯則公布對話內容，強調做人不要這麼雙面。

徐巧芯今（12）日在政論節目《週末大爆卦》中強調，「相堵ㄟ丟」不是她講話的方式，並將與呂家愷的對話內容全說了。徐巧芯接著先說明事發的前因後果，並提到呂家愷上節目用霸凌的方式嘲諷「我看起來像徐巧芯嗎？」而讓她不滿的是，呂家愷還說「我看起來像羅智強嗎？」徐巧芯強調，羅智強跟她近期陷入的爭議一點關係都沒有，不解為何要把別人拖進來？徐巧芯因此傳訊給呂家愷，並稱他看起來不像羅智強也不像徐巧芯，而呂家愷則回應「加油，妳最近辛苦了，大家都辛苦了」，徐則表示希望他可以多幫忙，以後大家都會互相，呂家愷則表示「好，妳交代我會做到，加油」。

徐巧芯質疑，難道是這段話被翻為「相堵ㄟ丟」嗎？徐巧芯強調，內容是希望能多幫忙，畢竟政治人物都很難保不會出事，大家互相幫忙，這個正面說法卻變成負面說法。

此外，徐巧芯提到，呂家愷當時的說法被綠營網友做成梗圖並在網路上流傳，這樣對他不太好，因此便傳訊給呂家愷，並表示她沒有犯法，若呂家愷認為有犯法，可以公開譴責，對此，呂家愷則表示，不會這樣想，更別說評論了，要徐巧芯放心，加油，並提到若徐巧芯覺得哪邊太委屈，都可以說，而徐巧芯則表示，照事實說就好，若真的哪裡做得不對，可以盡量批評。徐巧芯也提到，若對方只是在霸凌，不太需要跟著起舞，並強調若哪天有人要她嘲笑呂家愷，她也不會跟著起，而呂家愷則表示「好，知道了，加油」。然而，雙方結束聊天後沒幾天，媒體就開始有「巧芯盯上家愷」、「相堵ㄟ丟」等標題出現，讓她不解，上述對話哪邊有罵到呂家愷？

徐巧芯進一步表示，呂家愷在另外一個節目上提到，「很多事就像貸款，早晚都要還」，她便截圖後私訊呂家愷，並表示「會的，欠錢本來就要還」，並藉此表達有點不高興，但沒有用批判方式。徐巧芯坦言，讓她最不能接受的地方在於，呂家愷本說會幫她說話，實際上沒這麼做，顯見這個人做事非常雙面。

另外，徐巧芯也透露，有很多人告訴她，呂家愷只要上綠營節目，找到機會就說「徐巧芯欺負我、霸凌我、罵我、說相堵ㄟ丟」，徐巧芯強調，做人不要這麼雙面，做不成朋友就不要做，有必要做成這樣嗎？她也強調，若要攻擊，就攻擊她本人，不要把無關的人拖進來。