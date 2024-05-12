南投縣10所學校去年起申請為教育部「5G新科技學習示範學校」，今年結合原住民文化推動XR課程，希望帶給學童更深刻、真實的課程體驗，促進學童更清楚理解課本內容。（南投縣府提供／潘虹恩南投傳真）

南投縣10所學校去年起申請為教育部「5G新科技學習示範學校」，推動XR課程，今年結合原住民文化教材，帶領學童認識仁愛鄉南豐村賽德克族，帶上頭盔的學童彷如身歷其境般探索部落，大讚有趣。教育處長王淑玲說，希望促學童更清楚瞭解課本內容，未v來盼規畫與竹山消訓中心結合推動CPR相關課程。

南投縣有10所學校申請通過成為教育部「112-113年5G新科技學習示範學校」，獲得補助1400多萬元補助經費，並在漳興國小設置XR數位共學中心。透過XR數位共學中心與其他學校同步進行遠距共學，引導師生了解XR與教育元宇宙，體驗虛擬世界與現實世界相互結合的教學創新模式。

今年共學課程與原住民族文化結合，由南豐國小教師曾子瑛教學，帶領原住民及漢族的學童一起運用XR（AR／VR）科技認識仁愛鄉南豐村賽德克族的傳統建築、部落、生長的地理環境及獵寮等，學童彷彿進入原住民長期生長的地理環境及部落場域，學習並觀察賽德克族傳統家屋、穀倉以及獵寮的建築特色，身歷其境的感受讓學童驚奇連連，大讚有趣、好玩。

王淑玲說，XR課程通常會安排在綜合領域來上，對象主要是國小五、六年級與國中一年級學生，教育會開發不同的教材結合XR課程，比如去年XR課程是結合環境教育、空汙防治議題，今年則與原住民傳童文化結合，希望帶給學童更深刻、真實的課程體驗，可以促進學童更清楚理解課本內容。目前還有想到或許可以與竹山消防訓練中心合作，規畫CPR急救課程也結合XR科技來授課。