基隆市大武崙山區11日清晨發現一名年約30歲的泰籍女子陳屍在草叢中，檢警全力偵辦，11日晚間將涉案的泰女僱主林姓新住民緝獲到案，檢方偵訊時林女否認涉案，卻對載死者上山一事語焉不詳，檢察官認為林女涉犯重罪，有逃亡之虞，向基隆地方法官聲請羈押，12日下午開庭獲准，檢方強調將全力追查。

檢警調查，死者2個多月前持觀光簽證來台，就留在台灣工作。10日晚間，死者傳訊息及手機定位給在新竹工作的泰籍男友，提及被另一名泰籍女子載到山區，隨後便失去聯繫。泰籍男友因為不諳中文，輾轉透過在花蓮工作的友人報警，請基隆警方協尋，但沒找到人。

及至11日清晨，泰籍男友偕兩名移工友人在大武崙炮台山腰邊坡處發現死者，便向警方通報。警方發現泰籍女子已經明顯死亡，便報請基隆地檢署指揮偵辦。基檢獲報後，便積極指揮基隆市警局刑警大隊及第四分局偵辦。死者的遺體也於11日下午相驗完畢，擇日進行解剖。

檢警根據現場附近的監視器，鎖定死者雇主林姓新住民女子涉有重嫌，11日晚間循線在林女位於中正路的住處將其帶回，經基隆地檢署檢察官訊問後，林女雖然否認涉案，但對於載死者上山等相關行程交待不清，檢方認為林女涉有重嫌，且有逃亡、串滅證之虞，11日深夜向基隆地方法院聲請羈押禁見。

基隆地方法院12日下午開羈押庭，法官認為林女的確涉有重嫌，依涉犯《刑法》殺人罪，裁定林女羈押禁見。基隆地檢署強調，將會全力深入追查本起案件，嚴正執法，以維護社會治安及民眾人身安全。