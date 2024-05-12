新北市中和警分局10日下午4時許獲報，某汽車旅館有女性房客倒臥房內已無生命跡象，經送往雙和醫院急救，仍告不治。警方調查，死者為40歲陳姓女子，房內起獲海洛因、K他命等毒品，死者短褲口袋也放有K他命，疑吸毒過量暴斃。
警方聯繫陳女胞妹到場，表示因與姊姊很少聯繫，不清楚姊姊近期的狀況。警方已報請新北地檢署相驗，查明陳女死因。
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警方聯繫陳女胞妹到場，表示因與姊姊很少聯繫，不清楚姊姊近期的狀況。警方已報請新北地檢署相驗，查明陳女死因。
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