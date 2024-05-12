美國導演、製片人羅傑柯曼辭世，享耆壽98歲。他執導過超過50部B級電影，被譽為「B級電影之王」、「新好萊塢電影教父」，98歲的他9日由家人圍繞在身旁，安然辭世。

柯曼的創作影響數個世代的獨立電影人，尤其他慧眼識人，提攜了許多現在名氣非凡的電影人。他也是柯波拉、馬丁史柯西斯、詹姆斯卡麥隆的導師，並幫助傑克尼克遜等演員開啟職業生涯。

就連愛電影成痴的導演昆汀塔倫提諾也曾向他致詞，並稱他為「地球史上最愛電影的人」，羅傑柯曼9日於加州的聖莫尼卡辭世，電影人紛紛獻上悼詞。