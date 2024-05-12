台北市里鄰建設經費不管大里、小里，建設經費都是齊頭式發放，台北市議員表示，預算多寡取決於里長能夠服務的範圍，建議民政局提高人數多幅員大的里補助經費，用年度預算編列方式讓議會監督，才是最合適的方案。民政局回應，考量里內建設經費已多年未調，目前規畫2方案，預計會在下會期擬定方案，編列預算送議會。

台北市2009年起針對轄內436個里，每年補助30萬元的里鄰建設經費，由里長依里內需要自行運用，民進黨台北市議員鍾佩玲表示，大里經費不該跟小里經費齊頭式發放，平均分攤下來少得可憐，建議民政局先調整人口數1萬人以上的大里，不要讓里長成為次等公民。

鍾佩玲表示，前台北市長柯文哲任內曾用二備金處理，顯然前朝也意識到里鄰建設經費不夠，但他們是用大撒幣的方式，與她所謂的公平式方法有所差異，若民政局礙於經費上限，天花板要調整將增加1億多恐怕窒礙難行，可用年度預算編列方式循序漸進，由議會監督才是最合適的方案。

民政局自治行政科長方英祖表示，各里基準為30萬元，並依照人口數、面積及固定里民活動場所公告土地現值為基準增加經費，另北市額外針對沒有活動空間的里，每年補助36萬，讓其找點承租，大約有200多個里有領該補助，目前北市有8個里人口數超過1萬人，共有5個里拿40萬元以上。

方英組說明，雖建設經費比桃園、新北少，但考量里內建設經費已多年未調，民政局目前朝2方向研擬，一是將現有基準經費統一調高到40萬元級距不做調整；另一種則是維持現有基準30萬，但將級距計算公式調整，讓大小里每年建設經費有所區隔。