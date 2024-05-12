歌手林俊傑昨（11）日到大陸濟南舉行演唱會，不過卻意外引發看台區的觀眾大喊「退票」風波，氣憤控訴花了980元人民幣（約新台幣4500元）卻完全看不見林俊傑本人，引發不滿。

據大陸媒體《濟南時報》報導，林俊傑演唱會一群坐在看台位置的觀眾大喊「退票」，投訴花了人民幣980元（約新台幣4500元）除了連林俊傑本人都無法看見，連舞台兩側的大螢幕都看不太到，當場找工作人員處理，一直到演唱會結束都沒有得到解決方案。

不過有附近座位區的民眾出面幫工作人員說話，當下有回應，要求退票的觀眾可以退票，不過抗議觀眾自己選擇不退；也有人表示同樣角度區域，視線沒有問題，抗議觀眾的行為已經嚴重影響到其他粉絲的演唱會視聽享受。

據悉，售票方大麥網回應，如果觀眾可以證實座位有視線遮擋的問題，消費者可提供相關證據和訂單相關資料，他們會向主辦方山東有朋文化發展有限公司進行反饋，並以此核實結果決定是否退票。不過，大陸媒體《濟南時報》記者多次嘗試聯絡主辦方，卻無人接聽。