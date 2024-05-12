法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）確認將和離開法甲巴黎聖日爾曼，外界傳聞他很可能轉會西甲皇家馬德里，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在法國當地時間周六表示，希望姆巴佩的新東家可以放行，讓姆巴佩可以踢巴黎奧運。

法國巴黎相隔100年再度舉辦奧運，自然希望能在獎牌榜盡量多爭取榮譽，足球也是法國有信心的運動種類，能夠以最佳陣容面對奧運再好不過，不過球員平時都在職業賽事討生活，許多豪門勁旅都是砸大錢網羅球員、很保護旗下球員，當然不想球員為國爭光還受傷，因此影響職業賽季的發揮，很多時候都會拒絕讓球員參加世界盃之外的國際賽。

為了爭取姆巴佩能夠為法國在巴黎奧運出賽，法國總統馬克宏透過社群平台X發表短影片，表示：「我沒什麼特別想說的，除了希望皇家馬德里可以放姆巴佩參加奧運，這樣他就可以為法國隊出賽。」

上個月馬克宏也有過相關言論：「我認為歐洲職業足球聯賽球隊需要參加奧運，這樣就能有精彩比賽可以看了。」而姆巴佩在今年3月法國、德國友誼賽記者會透露，他也希望能參加奧運，但這不是他能決定的。

皇家馬德里總教練安切洛提（Carlo Ancelotti）拒絕談論關於姆巴佩可能加入球隊的相關話題，而是先和球隊專心面對行程，至於馬克宏的發言，安切洛提說：「我不能評論法國總統的看法，我沒有這個權利。」