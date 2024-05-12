歐洲歌唱大賽（Eurovision）11日在瑞典馬爾默進入決賽階段。來自瑞士的饒舌歌手尼莫（Nemo）奪冠，但決賽前夕，主辦單位因允許以色列歌手參賽，引發支持巴勒斯坦的示威者上街抗議，讓本屆賽事再添濃厚的政治色彩。

以哈衝突自去年10月開打以來，以色列因對哈瑪斯的猛烈反擊而飽受批評。受到全球反以聲浪影響，20歲的以色列選手戈蘭（Eden Golan）也捲入政治爭議，在杯葛氛圍下，她最後靠著觀眾的投票逆轉，在比賽中奪得第5名。

根據一名在比賽現場的路透攝影師表示，戈蘭演唱時，台下觀眾頻頻對她發出噓聲，但也有人為她鼓掌。這些雜音透過轉播，讓歐洲和世界各地數以千萬計的觀眾都能聽到。另外，在以色列評審評分時，台下也同樣爆出噓聲。

戈蘭的參賽曲《颶風》（Hurricane）原名為《十月雨》（October Rain），但主辦的歐洲廣播聯盟（EBU）以《十月雨》太容易讓人聯想到哈瑪斯去年10月7日對以色列南部的襲擊，要求其修改歌名。因此，戈蘭將歌名改為《颶風》。

儘管戈蘭更改歌名，大批網友和示威者仍要求主辦單位禁止她參賽，甚至來自世界各地數千名音樂創作者也發動抵制。

主辦單位歐洲廣播聯盟於今年3月確認戈蘭的參賽資格後，未對她做出禁賽決定，引發抗議者批評歐洲歌唱大賽「雙重標準」，因為2022年的比賽中，入侵烏克蘭的俄羅斯就被禁賽。

11日的決賽前，數千名抗議者齊聚馬爾默市中心，揮舞著巴勒斯坦旗幟，更高喊「歐洲歌唱大賽因種族滅絕而團結」，來諷刺賽事的官方口號「因音樂而團結」；還有數百人在比賽場外抗議，高喊「歐洲歌唱大賽，你無處可躲，你在支持種族滅絕」。

部分以色列歌迷雖為戈蘭的參賽感到振奮，但仍難免有失落感，因為他們認為戈蘭受到「政治因素」牽連，而受到各國評審代表排擠。

戈蘭登上決賽舞台前，以色列外交部長卡茲（Israel Katz）在社群媒體X平台上發文支持。他寫道，「伊登（戈蘭）自豪地站在巨大的仇恨和反猶太主義前。今晚，讓我們向所有的仇恨者展示誰在引領道路！」

在決賽前，荷蘭參賽者克萊因（Joost Klein）因遭製作團隊投訴而被取消比賽資格，最後有25個國家和地區的選手進入決賽。

歐洲歌唱大賽決賽的成績評比，50％由觀眾投票，另外的50％，則交由來自各參賽國家的5名音樂專業人士評審團。

本屆冠軍由24歲的尼莫以《密碼》（The Code）一曲奪下，這首融合鼓打貝斯、歌劇、說唱和搖滾的歌曲，講述尼莫作為非二元性別者的自我探索之旅。尼莫在台上領取獎杯時說，「我希望這場比賽能不負其承諾，並繼續守護全世界所有人的和平與尊嚴。」