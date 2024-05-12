攸關本季例行賽第1誰屬的關鍵戰役，12日在福爾摩沙夢想家主場洲際迷你蛋登場，桃園璞園領航猿靠著密克斯攻下全場最高30分，其中包含延長賽還剩9秒的致勝拋投命中，最後以90比88氣走地主夢想家，除摘3連勝，更以24勝13敗獨居聯盟首位，也拉開跟夢想家之間勝差到1場。

這場比賽不僅是例行賽龍頭位置之爭，也是盧峻翔、林俊吉兩名年度MVP熱門球員正面交手，結果上半場林俊吉表現明顯壓過提前3犯纏身的盧峻翔，林俊吉半場15分，反觀盧峻翔只拿4分，上半場打完，地主夢想家取得42比41微幅領先。

下半場局面仍陷膠著，打到末節最後2分08秒，沃許本兩罰俱中，領航猿追成75比76，伯朗更在最後1分51秒投進超前三分球，接下來雙方都無建樹，吉爾貝克卻在最後12秒灌進追平兩分還製造犯規，他罰球落空後，領航猿也無法執行最一擊，比賽進入延長。

來到延長賽還剩2分鐘，密克斯完成三分打，領航猿88比85領先，吉爾貝克最後1分10秒兩罰中1，接著林俊吉最後20秒中距離命中追平，但密克斯又在籃下拋進兩分，時間僅剩9秒，夢想家先交給吉爾貝克拋投沒進，接著布依德竟然發球直接給了對手，比賽時間也告結束。