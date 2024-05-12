嘉義縣長翁章梁參觀溪口鄉地方創生計畫啟動活動展示文創品。（廖素慧攝）

溪口鄉創生計畫今天啟動，現場展示相關文創品供觀摩。（廖素慧攝）

溪口鄉地方創生今天啟動，現場展示相關文創品供觀摩。（廖素慧攝）

嘉義縣溪口鄉盛產稻米，早期農村生活發展出布袋戲、手工竹編等特色文化，但隨著人口老化嚴重，約5名鄉民就有1名65歲以上長者，地方落沒，縣府與鄉公所合作，結合米食、掌中劇、竹藝帶動青年返鄉創生，今（12）日啟動，縣長翁章梁期勉青銀共創偏鄉新風景。

嘉縣府綜合規劃處長郭凱迪指出，此次「嘉義縣溪口鄉地方創生計畫」，由溪口鄉藝文團隊與傳統產業提出，總計核定1968萬元，中央補助1245萬、民間投資723萬元，此案從提案到通過僅72天，是行政院地方創生政策自2019年推動以來最快通關的。

此計畫串連上中下游布袋戲產業鏈，有長義閣掌中劇團、東五洲掌中劇團和葫蘆軒戲劇文化工作室等在地藝文團隊，還有代表傳統產業的崙尾天赦竹編發展協會、友米友田企業一同參與，啟動後將整合米食、掌中劇、竹藝發展文創品，今年底發表成果。

長義閣掌中劇團團長高鳴緯指出，溪口鄉創生行動今年2月起全面展開，希望透過此計畫建立起「溪口品牌」，凝聚居民對在地文化價值的認同感，創造新的就業機會及經濟產值，讓青年願意留鄉返鄉發展。

翁章梁說，地方創生要成功非常不容易，必須要有在地居民共鳴，感謝在地藝文團隊及傳統產業願意努力打拼，政府也會和大家一起合作，慢慢發揮創生計畫影響力，吸引遊客進來溪口。

翁章梁還說，布袋戲產業及傳統農業可以經營成溪口鄉的一大亮點，再運用網路行銷傳播打出知名度，耕耘地方品牌，青銀攜手一起改變溪口鄉。

溪口鄉創生計畫由翁章梁、立委陳冠廷、鄉長孫維聰、縣議員劉雅文、江志明等人啟動，現場並展示米食文化、布袋戲台模型等文創品作為觀摩範例。