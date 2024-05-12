女星米可白過去曾在幼兒台擔任「葡萄姐姐」近年轉往戲劇圈發展，以《牛車來去》獲得電視金鐘「戲劇節目女配角獎」，演技備受肯定。今（12）日她分享時隔9年參加《綜藝玩很大》的心情，韓國釜山5日行，讓身體有5毛病的米可白驚訝表示：「我再這樣操下去～我真的可以報名鐵人三項」。

米可白分享多張出外景的照片，其中一張她兩眼無神看向遠方，整個人癱坐在椅子上，她表示：「等了9年的《綜藝玩很大》去釜山5天，我一休息就是呈現這個狀態～我骨頭都要散了」她透露自己之前就有「頸椎退化脖子骨刺」、 「腰椎也有退化」、「心臟瓣膜脫垂」、「暈眩症 」 、「熱尋麻疹 」等等症狀，讓她一直不敢參與外景節目，怕自己身體撐不下去、表現不好。

米可白開玩笑表示：「很謝謝我家最美經紀人Lulu，怕我日子過得太安逸幸福胖，幫我接了這個通告跑跑跳跳，操練一下」，她有感而發表示：「這幾天錄影下來真的好感動，好幾次都紅了眼眶～ 一起努力一次衝刺的感覺真好。 我知道我還不夠好，但綜藝玩很大紅隊、黃隊，讓我看到原來我是能突破自己，我有無限的可能」。

對於拍戲的日子裡，還上綜藝節目，跑跑外景，米可白感謝大家的照顧，她表示：「真的很幸福～謝謝觀眾需要我...謝謝製作單位給我滿滿的機會」她也透露Lulu下週還幫她接了一個實境節目，讓她開玩笑表示：「我再這樣操下去～我真的可以報名鐵人三項，我現在全身好結實～腿壯壯的、屁股翹翹的、連下顎線都出來打招呼」。