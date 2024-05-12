雲林縣麥寮鄉社教園區12日配合母親節表揚活動啟用，公所表示社教園區也可提供給鄰近台西、東勢鄉民使用，藉此帶動雲林沿海地區整體發展。（張朝欣攝）

雲林縣麥寮鄉社教園區斥資逾5億元，完工後閒置1年多淪為蚊子館引發議論，鄉公所12日配合母親節表揚活動啟用園區宴會廳，鄉長許忠富表示預計年底前可全區啟用，打造藝文、休憩多功能場域，不僅麥寮鄉民可使用，也提供給鄰近台西、東勢鄉民使用，藉此帶動雲林沿海地區整體發展。

麥寮鄉社教園區由台塑企業斥資4億7900萬元興建，再由公所追加3800萬元綠美化，總經費逾5億元，占地2萬4000平方公尺，內有生活美學館與圖書館，以及孵化廣場、階梯式戶外劇場等，是雲林沿海規模最大的社教園區，經6年多施工於2022年底竣工，12日啟用吸引許多民眾前往同賀。

甫於4月23日就任鄉長的許忠富說，此次補選獲勝，鄉民對他的期望很深，很多人說麥寮已停擺5年，他必須在2年8個月任期內把進度追回來，因此上任不到1個月就啟用社教園區，初步先啟用美學館的宴會廳，其他廳舍包括音樂廳、展覽廳、會議廳，以及旁邊的圖書館，預計年底前可全數啟用。

許忠富提到，麥寮鄉因六輕設廠提供眾多就業機會，人口日多，即將突破5萬人，是雲林人口數第3鄉鎮，僅次於斗六市與虎尾鎮。未來社教園區將陸續舉辦各類活動，從音樂、藝術到在地文化，持續為鄉民規畫多樣性文化體驗，打造更宜居的生活環境，為鄉民帶來幸福感與歸屬感。

鄉民指出，麥寮鄉因有六輕，每年地方稅收達3、4億元，自有財源充裕，目前公所推出的社會福利包括電力回饋、免費營養午餐、高額生育補助等，希望公所持續推動各種社會福利與地方建設，並研擬妥善的經營計畫，才能讓硬體設備發揮最大功效，帶動麥寮鄉全面發展。