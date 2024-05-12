印尼西爪哇省(West Java)發生高中校車在下山路段因煞車失靈，造成嚴重連環車禍，已知至少11人死亡，另有50多人受傷，包括車上學生與遭波及的其他車輛。

華盛頓郵報(WashingtonPost)報導，西爪哇警方發言人阿巴斯特(Jules Abraham Abast) 表示，這輛載有61名學生、教師的校車，是結束高中畢業旅行的行程，從萬隆山區旅遊點返回首都雅加達的路程中發生事故。

這輛車在下坡路段失控，導致巴士右側翻倒，它繼續從斜坡上滑下來，與路邊停著的3輛摩托車相撞，最終撞上電線桿才停下來。由於衝撞力道太大，9人當場死亡，另外2人送往醫院後傷重不治。死者包括司機、1名教師和靠窗戶的學生們。

阿巴斯特說：「另有 53 人受傷住院，其中一些情況危急。我們仍在調查事故原因，初步調查顯示，巴士的煞車出現故障，在下坡路無法停止。」

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報導稱，道路事故在印尼很常見，這有車輛品質的問題，但也有公路品質的問題。相比於私家小汽車，公共用途的大型車輛在印尼往往不受重視，經常超齡操作又維護不善，並且印尼的山區道路品質不一，山路過陡、柏油路不普及，路面摩擦力不足都是問題。