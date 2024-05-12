800多位來自各社區的會眾12日一起到慈濟彰化靜思堂參加祈福法會。（慈濟提供／孫英哲彰化傳真）

今年是慈濟58周年慶，彰化慈濟分會12處浴佛點與花蓮連線直播虔誠唱頌梵唄，參加民眾依序浴佛、禮佛足、接法香、祝福吉祥，並與父母至親擁抱，同步慶祝母親節、佛誕節、慈濟日，在溫馨5月天的平靜祥和氛圍裡，感念佛恩、父母恩、眾生恩。

800多位來自各社區的會眾搭乘輛遊覽車，一起到慈濟彰化靜思堂參加祈福法會。彰化靜思堂秀水區志工安排快閃孝親表演打卡及奉茶等一系列節目，並由感恩孝親品蔬小舖準備烤地瓜 芋頭甜心筒、心型果凍、紅豆餅、甜筒沙拉等，供會眾享用。

活動進行到與花蓮連線時，曾在花蓮、台中慈濟醫院當醫檢師的鄭婷倫雙眼凝視著連線螢幕，並語帶哽咽表示，她只想趕來看看上人，想和上人在同一時間、空間。

福興鄉三汴社區總幹事童麗貞邀約社區25位鄉親搭遊覽車前來，她說，浴佛的莊嚴令人感動。

現場的奉茶活動讓參加會眾都紅了眼眶，陳碧霜為其高齡101歲的父親黃木進奉茶，她叫一聲「爸爸請喝茶」，讓黃木進淚流滿面，不停擦拭眼淚，父女倆人也深情擁抱，令人動容。會場上還帶動唱應景的快閃組曲，敬福所有媽媽母親節快樂。

慈濟員林地區志工於員林公園舉辦浴佛大典，參加會眾以虔誠的心，共同慶祝「母親節、佛誕節、慈濟日」，現場氣氛莊嚴。

永靖區兒童班的小朋友在浴佛結束後，十分貼心地到鄰近市場敦親睦鄰，為無法前來參加的攤販一一送上康乃馨，分享母親節的快樂。