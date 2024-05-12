美國密西根州近日名女子被發現住在大賣場的招牌裡，時間長達約1年，且在狹小的空間內家具一應俱全，包含電腦、桌子、印表機、咖啡機，甚至還有食品儲藏室。

女子被發現住在大賣場的屋頂招牌裡。（圖／X）

綜合外媒報導，該事發生在位於密西根州的「Family Fare」大賣場。上個月23日有名廠商人員在工作時，意外發現賣場屋頂的招牌內，居然居住著一名34歲的女子，隨後立即報警。

對此，警方表示，女子在招牌內住了大約1年，這個居住空間內居然，含有電腦、桌子、印表機、咖啡機、食品儲藏室，甚至還有1盆植物。該空間長15英尺（約457公分），寬5英尺（約152公分），最高點約8英尺高（約243公分），空間相當的大。

警方未透露這名女子的身份，尚不清楚她是如何爬上屋頂的，目前女子已被告知不准住在那裡，她則並未因居住在該空間而受到指控，期間警員也試圖為這名婦女提供其他資源協助，但被拒絕了。