美國前總統川普昨（11）日在紐澤西州進行造勢活動，粗估出席人數介於8至10萬人，打破傳統民主黨票倉紐澤西州政治集會活動紀錄。川普在大約10萬人前痛批拜登是「白癡」、「史上最爛總統」。值得注意的是，北達科他州長柏根（Doug Burgum）也出席活動並致詞，他被視為川普的可能副手人選之一。
綜合《紐約郵報》（New York Post）、美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，川普昨日前往紐澤西州沿海城市懷爾德伍德（Wildwood）進行造勢，當地官員預估，現場約聚集了8萬至10萬人，創下紐澤西州的政治集會紀錄。
川普在活動上砲火全開狂轟拜登：「你們可以把我們國家歷史上最糟的10位總統加總，他們對我們國家造成的傷害，還不及這個十足的白癡。」
「他是個蠢蛋，他不是個聰明人，從來就不是。…他是個壞傢伙…他是史上最爛總統，全世界都在嘲笑他，他是個笨蛋。」
川普也將自己面臨的4宗刑事案歸咎於拜登，「你不能這樣對你的對手，這是第三世界國家才會有的事，香蕉共和國（對中美洲小國的貶抑之詞）才會出現的事，美國不會這麼做」。
另據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，北達科他州長柏根也出席了這場造勢活動，並且在川普上台前對群眾致詞。
柏根原本是川普在黨內初選中的競爭對手，但後來退出，他如今被視為川普的可能副手人選之一。
川普昨日在台上讚揚柏根「非常出色」，要群眾「為某事做好準備」，「他靠科技賺錢，但他可能比任何我認識的人還了解能源，所以做好準備，好嗎，做好準備」。
川普先前曾暗示，他不太可能在7月共和黨全國黨大表大會（Republican National Convention）登場前公布副手人選。
紐澤西州傳統上被視為民主黨鐵票倉，《紐約時報》（New York Times）報導，自1992年以來，該州從沒有投給共和黨總統候選人，川普甚至在2016、2020年大選中，在該州以雙位數輸給民主黨對手。
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