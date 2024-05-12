美國前總統川普昨（11）日在紐澤西州進行造勢活動，粗估出席人數介於8至10萬人，打破傳統民主黨票倉紐澤西州政治集會活動紀錄。川普在大約10萬人前痛批拜登是「白癡」、「史上最爛總統」。值得注意的是，北達科他州長柏根（Doug Burgum）也出席活動並致詞，他被視為川普的可能副手人選之一。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，川普昨日前往紐澤西州沿海城市懷爾德伍德（Wildwood）進行造勢，當地官員預估，現場約聚集了8萬至10萬人，創下紐澤西州的政治集會紀錄。

🚨BOOM: 80,000 in attendance at President Trump's rally in Wildwood, New Jersey!



pic.twitter.com/sMNhAhVRHu — Benny Johnson (@bennyjohnson) May 11, 2024

For those who come after us: This was Donald Trump's rally in Wildwood, New Jersey, USA, on May 11, 2024. It was attended by tens of thousands of people, perhaps up to 100,000 people, 178 days until the US presidential election on November 5, 2024. WATCH pic.twitter.com/T4OZ8lpq3S — Simon Ateba (@simonateba) May 12, 2024

川普在活動上砲火全開狂轟拜登：「你們可以把我們國家歷史上最糟的10位總統加總，他們對我們國家造成的傷害，還不及這個十足的白癡。」

Trump calls Biden a moron and he’s right! pic.twitter.com/MqsveW8y2W — Karli Bonne’ 🇺🇸 (@KarluskaP) May 11, 2024

「他是個蠢蛋，他不是個聰明人，從來就不是。…他是個壞傢伙…他是史上最爛總統，全世界都在嘲笑他，他是個笨蛋。」

川普也將自己面臨的4宗刑事案歸咎於拜登，「你不能這樣對你的對手，這是第三世界國家才會有的事，香蕉共和國（對中美洲小國的貶抑之詞）才會出現的事，美國不會這麼做」。

另據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，北達科他州長柏根也出席了這場造勢活動，並且在川普上台前對群眾致詞。

北達科他州長柏根（Doug Burgum）11日也出席紐澤西州造勢活動並致詞，他被視為川普的可能副手人選之一。（圖／路透社）

柏根原本是川普在黨內初選中的競爭對手，但後來退出，他如今被視為川普的可能副手人選之一。

川普昨日在台上讚揚柏根「非常出色」，要群眾「為某事做好準備」，「他靠科技賺錢，但他可能比任何我認識的人還了解能源，所以做好準備，好嗎，做好準備」。

川普先前曾暗示，他不太可能在7月共和黨全國黨大表大會（Republican National Convention）登場前公布副手人選。

紐澤西州傳統上被視為民主黨鐵票倉，《紐約時報》（New York Times）報導，自1992年以來，該州從沒有投給共和黨總統候選人，川普甚至在2016、2020年大選中，在該州以雙位數輸給民主黨對手。