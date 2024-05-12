前台北市長柯文哲將原屬民政局區公所管理的鄰里公園移撥工務局公園處，經多位里長陳情，台北市長蔣萬安拍板，回歸區公所維管。公園處表示，明年將正式移交，移撥初期會全力支援。議員建議，此舉可減輕公園處負擔，也讓鄰里公園設置更貼近民意，但仍要考慮專業性和通盤性，必要時需公園處專業團隊協助。

蔣萬安日前出席里長座談會，松山區復勢里長徐麗雲陳情，希望公園植栽種植回歸區公所負責，「做起事來比較方便，進度也比較快」。蔣萬安表示，很多里長都曾反映，當場裁示公園處、區公所進行業務移撥。

公園處表示，因許多里長建議，經4月工務局與民政局雙首長會議達共識，將於6月起雙方點交設施，明年正式移交業務，公園處自2016年接手，也已達成硬體設施更新及環境改善等階段性任務。

公園處指出，未來移交區公所，可縮短溝通期程，落實民意需求，並有助社區發展，公園處也更能致力於經營大型公園的特色營造，提升觀光遊憩環境。未來移撥初期，也將全力支援區公所。

民政局自治行政科長方英祖說明，未來移撥回區公所公園業務的員額，會比照之前移至公園處時的數字，預算則因應業務狀況調整，移撥業務順利進行。