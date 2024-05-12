嘉義市立美術館（嘉美館）推動視覺藝術創作，鼓勵實驗性的創作與策展提案，開放2樓特展廳作為申請展展區，今年申請展徵件2個月以來有54組展覽計畫投件，遴選出5組，將安排於2025年展出。

嘉美館辦理「2024申請展徵件」公開徵件2個月，鼓勵藝術家展現創作的多元性，由國立高雄師範大學藝術學院跨領域藝術研究所副教授兼任所長蔡佩桂、臺南應用科技大學美術系專任助理教授鄭勝華、獨立策展人陳寬育擔任評委，選出5組提案。

王紫芸／《時光之境-裘安‧蒲梅爾、王紫芸創作聯展》；洪鈞元／洪鈞元個展《義方》；莊馨怡／莊馨怡、古睖久古展覽計畫《區間遺跡》；陳泓易／《傾聽樹木的聲音-菅野麻依子、楊奕軒雙個展》；陳肇彤／陳肇彤個展《空間投影學》。

嘉義市立美術館表示，這5組提案將安排2025年展出，而嘉美館自開館以來已有20組展覽計畫在2樓申請展區展出，提供藝術家發表的機會，也期許嘉義成為臺灣當代藝術重要的生產場域。