許多人逛街看到扭蛋機時，可能會一時興起投入硬幣。一位張姓男子近日和朋友在台北唐吉訶德西門店逛街時，發現Tenga櫃位的扭蛋機還有大獎，於是一行人花錢轉了10幾顆扭蛋，沒想到全部扭完後卻發現根本沒有大獎，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛直呼根本是「很玄事件」翻版！

男子表示，當時他和友人先在扭蛋機轉了3、4次，抽出的都是小獎，之後一行人逛完唐吉訶德又重回扭蛋機，發現剩下6顆扭蛋、大獎仍未開出，於是他決定一口氣扭完剩下的6顆，「結果就是，沒有。轉出來的6顆，沒有一個是獎品單上剩的大獎」，店員得知此事後也是不明所以，沒想到店員在獎品櫃翻找、致電主管時，竟然從後面拿出了大獎那顆扭蛋。

男子指出，店員轉述主管說法稱，「如果一開始就把大獎放進去，被抽走後就沒人要抽了」，讓他們一行人相當傻眼，而主管到場、了解狀況後，辯稱因為疏失搞錯獎單、導致大獎不在扭蛋機裡，雙方也確認了獎單沒有問題，不過主管此時竟要求，「我們可以再花2顆扭蛋的錢把大獎跟最後獎帶回家」。

男子說明，後來雙方對於要不要再花400元的扭蛋錢僵持不下，直到店長到場了解情況、承認疏失，直接把2個獎品都給他們後，氣氛才終於緩和，整個事情也終於告一段落，不過男子仍相當好奇，當初沒把大獎放進扭蛋機到底是唐吉訶德還是Tenga的錯，「還是本來就沒有打算放進去呢…」。

對此，許多網友紛紛回應，「就很玄」、「這不就是之前一番賞在吵的嗎」、「我今天也有跑去抽，原來裡面沒有喔」、「這有點太扯…藏籤跟擅自改配率是詐欺行為吧…幸好你們有爭取，第2個主管也還算明理，不過就是對前面的消費者滿不公平的」。

Tenga則回應，目前公司已經緊急與唐吉訶德瞭解內部相關狀況及確認實情當中，「對於造成大家困擾深感抱歉，在確認相關細節及事實狀況之後，會再依法律途徑做適當處置，謝謝」。