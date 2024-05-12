32歲四海幫海驥堂堂主王懷恭，夥同其他8名幫眾追討債務，2022年3月2日凌晨分乘4輛車，在承德路5段攔下林男轎車，持鎮暴槍對前擋風玻璃射5發，打破前擋風玻璃，嚇得林男不敢下車，士林地檢署依公然聚眾施強暴脅迫罪嫌、毀損等罪起訴王等9人。

王男行徑囂張，曾因手下「不忠」，試圖要脫離組織，在車上安裝GPS掌握行蹤，下令格殺勿論，一旦發現蹤跡，持槍攔車掃射，前年因懷疑林是告密者，林兄又積欠債務，竟追車到台北市承德路7段，當街攔車，將林的轎車團團圍住，不讓林男下車。

王以及幫眾，分別持球棒、甩棍、鎮暴槍等凶器，砸毀林的車輛車頭，導致引擎蓋凹陷，後擋風玻璃破裂，刺破右側前、後輪，恐嚇「我是四海幫堂主，這件事情沒拿1500萬出來，就沒玩了」、「要給你死」等，嚇得林男躲在車上報警，不敢下車。

起訴指出，王等人被捕後坦承到場，追逐林男駕駛的轎車，持鎮暴對林開5槍，檢察官認為，眾人到場處理債務糾紛，難認與犯罪組織有關，但當街暴行涉犯公然聚眾施強暴脅迫罪、強制罪、恐嚇罪以及毀損罪，依法起訴王以及楊姓、廖姓、黃姓、連性、陳姓、羅姓、徐姓以及范姓等9人。