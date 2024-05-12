劉倍佐根據個人居住經驗創作的「台南鬼屋使用手冊」散文，被收錄在「百年南遇」一書中。（台南大學國文系提供／程炳璋台南傳真）

台南大學國文系今年畢展將畢業生的作品集結成冊，推出「百年南遇：21歲城人文學展」一書，意外暢銷，首刷50本銷售一空。（台南大學國文系提供／程炳璋台南傳真）

台南大學國文系女大生劉倍佐大2時租進北區國賓大樓，入住後才知整棟大樓是傳聞中的「鬼屋」，她將2年多的「鬼屋」居住經驗與情感，寫成散文「台南鬼屋使用手冊」作為畢展作品，收錄在「百年南遇：21歲城人文學展」一書，初刷50本被買光意外暢銷，正在加印。

劉倍佐家住台中，大1、大2期間在校住宿，後來搬出宿舍，相中到火車站附近的國賓大樓內，覺得租金便宜，樓下又有公車總站，搭乘方便，決定租屋。

因為是外地人，劉女不知有關國賓大樓傳聞，在當地同學告知下，才知道自己住進傳聞中的「鬼屋」，開始聽到種種大樓鬧鬼傳言，包括網路傳聞「消失的1401房」故事。

她未感害怕，反將2年多來的居住經驗與情感，寫成一篇散文，定出聳動標題「台南鬼屋使用手冊」當畢展作品，被收錄進今年南大國文系畢展「百年南遇：21歲城人文學展」書籍中。該書包括畢業生創作的詩集、散文、小說共42篇作品，意外暢銷，50本初刷被搶購一空，正在加印中。

劉倍佐表示，國賓大樓內有許多座電梯，通往飯店設在12、13樓套房的只限於部分電梯，其餘電梯只能搭到11樓以下，常有外地旅客準備入住套房，卻搭錯電梯，按了12樓的按紐不亮，但電梯卻因樓上租客按紐搭乘，自動往上，常有旅客因搭錯電梯在大樓內迷路，面露慌張，對租客來說，都已見怪不怪。

南大國文系畢展在葉石濤文學館展出約2周，12日落幕，這次展覽作品中，還有畢業生將家中的媽祖像請到會場駐展，呈現生命、祝福與信仰的關聯。