鑑於烏克蘭戰況危急，歐洲各國增加對烏克蘭的支援。德國國防部長鮑里斯•皮斯托利斯(Boris Pistorius)在訪問華盛頓期間宣布，將向美國購買3套M142「海馬斯」(HIMARS)高機動多管火箭砲，隨後將轉讓給烏克蘭使用。

防衛部落格(Defense Blog)報導，這次採購，是德國四月下旬宣布的軍事援助計劃的後續補充，其中包括裝甲車和彈藥。

海馬斯是一種安裝在卡車上的227公釐火箭系統，能夠進行長距離快速、精確的火箭與飛彈打擊。雖然裝載量比M270「馬爾斯」(MLRS)履帶型多管火箭車要少一半，但是機動性與裝填效率更高，更便於前線支援。

海馬斯也能發ATACMS陸軍戰術飛彈，不過它的彈徑比常規彈藥要粗了2倍，一次只能攜帶1枚，發射1枚。(圖/洛馬公司)

M142、M270可安裝美軍制式火箭發射箱，具備多種彈藥，基礎型的彈藥射程70公里，增進型能夠延伸到150公里，而MGM-140「陸軍戰術飛彈」ATACMS更可達到300公里之遠。

烏克蘭戰爭進入第3年，美軍火箭系統是被認為最有效的反擊俄羅斯武器，它能準確的摧毀俄軍補給線、彈藥庫，擾亂遠在前線後方的敵方行動，大幅度拖滯俄軍的攻勢。因此，向烏克蘭提供海馬斯，是該地區緊張局勢不斷升級的情況下，北約達成的共識。

皮斯托利斯部長在訪問華盛頓期間強調，對俄羅斯2022 年入侵烏克蘭，德國應該承擔更多的軍事責任，此話可能暗示德國軍援烏克蘭的水準還會再提升。

皮斯托利斯部長在美國著名學府-約翰霍普金斯大(Johns Hopkins University)高級國際研究所，向學生與聽眾發表演說時強調「面對侵略時，捍衛國際法、民主價值和既定秩序的重要性。」他在演講中提到，德國意識到局勢的嚴重性，不能在這些原則受到威脅時，還選擇袖手旁觀。