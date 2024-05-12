在感情的世界，男生不擅言詞又不解風情，追女生非常吃虧，不過，很多時候他們反而特別真心，《搜狐網》點名3星座男是最木訥情人， 他們不講甜言蜜語，總是用實際行動表達，雖然示愛方式較為笨拙，但一舉一動都是為對方好，跟他們談戀愛，能真切感受到真誠與情意，毫無保留的付出。

▌獅子座

獅子男跟另一半吵架，為了維持大男人自尊，口氣會非常強硬，有時大男人主義作祟，為了阻止另一半做一些事情，口氣雖然很凶，其實是為了對方好，他們表現方式比較笨拙，但是回過頭想想，其實滿為對方著想的。

獅子男向來行動派，很少甜言蜜語去哄情人，認為說得再多，不如馬上行動，他們對情人的真心，會用實際行為表現出來，一旦喜歡並認定一個人，就不會輕易改變心意，對於所愛的人，哪怕天涯海角，也會死追到底，他們很少說什麼，但總是不斷要求自己變得更強大，可以好好保護對方。

▌摩羯座

摩羯男愛對方，平常就會表現在生活細節上，但街頭擁吻、跪地求婚等大膽求愛行為，對他們實在是高難度，簡直是不可能任務。

摩羯男個木訥、沉穩，性格比較慢熱，但他們一旦愛上，就會傾注所有感情，寧願自己委屈也不辜負所愛的人，跟摩羯男談戀愛，能真切感受到他們的真誠與情意，在愛情面前，他們是一位勇往直前的勇者，痛過、笑過，依然保持最真誠的心對待每一段愛情。

▌牡羊座

感覺上，牡羊男追上了對方，就會把全副精神專注於事業，他們比較粗線條和大男人主義，雖然有細膩的一面，但是會放在心裡，例如他們可能聽到另一半曾說過什麼願望，就會評估自己能不能做到，然後突然給對方驚喜，可是過程中並不會透露。

牡羊男很靠得住，對另一半好得沒話說，他們有什麼委屈不會聲張，但是對另一半絕對給足安全感，會用赤子之心好好對待，有什麼事情都直接表達，不會悶在心裡，也不把悲傷臉龐表露出來，只會很真誠的對待自己喜歡的人，他們雖然木訥，但是對另一半卻最真心。

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