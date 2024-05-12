統一獅老將潘威倫今年是球員生涯最後一年，12日他中繼登板2局失2分，總教練林岳平認為他今天投得很好，但在8局投手犯規後節奏亂掉，接下來球隊會將他降下二軍，讓他好好準備24日在台南主場先發。

獅隊今天推出郭俊麟先發，但他狀況並不理想，4.2局失3分，潘威倫在6局下登板，前2局只被敲1支安打，8局下續投，先被朱育賢敲安，在面對林泓育時發生投手犯規，再被林承飛敲二壘安打後被換下場。

潘威倫表示，今天主要是第3局投球節奏亂掉，往後要再調整，生涯22個球季中，「嘟嘟」只發生過6次投手犯規，「雖然很少投手犯規，但既然裁判有在抓的話，我自己就必須要改變。」

接下來依照獅隊教練團安排，潘威倫會在明天降下二軍，讓他專心備戰24日本季首次先發登板，「上去就是盡力，身為選手當然都是希望有好的表現、為球隊做出貢獻。」他希望能夠至少投到先發投手基本局數5局。