孝親公益演唱餐會宜蘭溫馨登場 讓「孝」發光發熱

由再豐國際開發有限公司與台灣價值網主辦，天稻食品、五福臨門實業和中國時報協辦的「孝親公益演唱餐會」，12日於宜蘭月眉休閒農場溫馨登場；再豐創辦人王炯明說，「讓孝順成為習慣」，希望藉此活動拋磚引玉讓更多企業加入，也延續旺旺集團董事長蔡衍明孝親理念，推廣台灣傳統美德，讓「孝」發光發熱。

公益演唱會12日於月眉休閒農場舉辦，邀請愛心歌手楊燕妮、金曲歌后于櫻櫻及勁歌熱舞SUPER7風暴者帶來多首溫馨熱鬧的經典歌曲，活動門票所得扣除成本後將全數捐助予「社團法人中華全球生命教育推動協會」，民眾只要千元入場就能做公益、聽演唱會、享美食及抽大獎，最大獎為價值逾4萬的防爆拉桿旅行箱組。

人稱憨憨做的「憨牛」王炯明，23年前心中有著「立生計畫」的藍圖，回想他在綠島擔任輔導長時，聽過不少更生人的告白，出獄後因外在壓力及各種不順遂，不是再次誤入歧途，就是結束生命；因此在他推動下，國內第一家由更生人組成的工作團隊誕生了，但沒有更齊全的系統支撐著他們，導致無法延續下去。

王炯明表示，為了圓23年前的夢想，他規畫「讓愛飛揚點亮台灣系列活動」，包括日前已舉辦的玄武聖石環島巡遊、幸福家庭系列講座及今日的孝親公益演唱餐會，和後續的更生人再生計畫；他直言，要把陪父母吃頓飯視為稀鬆平常的事，像蔡衍明秉持的「孝順成為習慣、奉獻成為榮耀」的理念，希望大家共勉之。

協辦單位之一的天稻食品股份有限公司董事長黃崇蘊，亦為大家眼中的「台灣阿信」，她笑稱自己是事業上的「更生人」，受王炯明所感動而加入活動的行列，她發願協助更生人培育技能，用台灣米及王的肽塩做成蛋糕、蛋黃酥等各式各樣烘焙產品，沒有麵粉的蛋白過敏源，而是健康低麩的食品取代。

黃崇蘊強調，會全力協助更生人就業計畫，以創造人生最後價值，用一粒米愛天下、愛台灣，不崇尚西化作法，一起邁向烘焙新紀元、新領航。

參與民眾還與金曲歌后于櫻櫻（左四）大合唱。（吳佩蓉攝）

參加民眾都與演唱歌手互動熱絡，現場嗨翻天！（吳佩蓉攝）