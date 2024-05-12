2024 巴黎奧運即將在7月26日至8月11日盛大舉行，相信不少人都相當期待這個4年一度的運動盛事，並計畫前往法國旅遊感受一下。當地房東原本期望能夠透過租房大撈一筆橫財，可是隨著奧運開幕時間逼近，他們指望的預約熱潮卻沒有到來。

許多國家爭辦奧運，除了展現國力，就是希望能夠刺激主辦城市與國家的經濟脈動。綜合外媒報導，巴黎市區不少旅館原本平均169歐元（約新台幣5990元）左右的房間，在奧運期間瘋漲到699歐元（約新台幣2.48萬元），而不少公寓與民宿的出租價格也跟著水漲船高，越來越多巴黎房東以平時租金的2到3倍價格出租自己的房屋。

管理顧問公司勤業眾信在2023年曾預估，巴黎地區的Airbnb房東平均可在奧運期間獲得2000歐元的額外收入（約新台幣7萬元）。

但近期公布的巴黎公寓短租狀況顯示，房東打的如意算盤恐怕要落空。Engel & Völkers巴黎租貸部門負責人Omar Meniri坦言，當前的租房行情並不符合預期，「我們為奧運準備了充足的房源供應，然而遊客對於奧運房的需求卻遠遠不如我們預期的那樣旺盛」。

今年夏季舉辦奧運期間，巴黎預計將有1500萬遊客湧入，可是顯然只有少數前來觀賽的普通遊客願意把預算花在價格高昂的住宿上。短租數據分析平台AirDNA指出，截至4月中旬，仍有高達約3分之2的房源處於「待出租」的尷尬狀態。

專家預估，在供過於求的狀況下，短期內巴黎租房的訂單量可能還會持續減少，許多房東已默默選擇降低價格來保證出租率。不少媒體更在報導中呼籲，想要前往巴黎看奧運的遊客不妨再等等，因為以目前價格趨勢來看，遊客有機會不必為天價「奧運房」而荷包大失血。

保險公司Réassurez-moi提供的數據顯示，奧運期間巴黎或鄰近地區1晚住房的預訂價格，在今年4月為436歐元（約新台幣1.5萬元），遠低於去年7月的1023歐元（約新台幣3.6萬元）。