總統當選人賴清德以及副總統當選人蕭美琴將於本月20日正式就任，前立委郭正亮好奇，不知道陳水扁會不會去？因為他每次都很想去！

總統當選人賴清德以及副總統當選人蕭美琴將於本月20日正式就任，屆時國民黨籍的立法院長韓國瑜，將授中華民國國璽印信給賴清德。立法院副院長江啟臣表示，將以立法院副院長身分，參加520總統就職典禮。

在藍營市長方面，台北市長蔣萬安坦言自己有收到邀請函，但由於當天另有市政行程，因此不克參加。新北市長侯友宜也以市政繁忙為由婉拒出席，並說「食安、公安、治安，這些才是人民關心的」。不過，台中市府11日證實，當天是台中市議會總質詢，盧秀燕將請假前往參加就職典禮。國民黨立委一致決議不參加520就職典禮。

民進黨團幹事長吳思瑤則酸，國民黨立委太平島、北京都願意去了，為何不願到總統府？藍委反嗆，這就是貼標籤把人抹紅抹黑、情緒勒索。

國民黨立委羅廷瑋強調，去太平島宣示主權，告訴南海諸國，這裡是中華民國；訪陸是為了能賣出農產品並爭取更多陸客來台，都是為了國人需求。

羅廷瑋怒轟綠營，聯合政府、放下藍綠全跳票，還爆出特赦阿扁、廢除死刑等議題，更動用側翼攻擊藍營縣市首長與民代，就職典禮還要人放下藍綠？大家心中都有一把尺！

前立委郭正亮在《新聞大白話》好奇，不知道陳水扁會不會去？因為他每次都很想去！不過陳水扁還有6個案子還沒結束，如果不再是受刑人，保外就醫理由就消失，如果法院要開庭，他為何不能出庭？