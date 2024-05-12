車行在周圍貼滿Joeman黑白照片的傳單。（新莊警分局提供）

知名百萬YouTuber「Joeman」與朋友合夥經營的「九葉國際車業」，4月才被一群黑衣人惡意燃放煙火爆竹猛轟，導致店內車輛輕微毀損，警方逮捕8名涉案人，調查衝突原因為有人想貸款買車遭拒絕，憤而「火攻」車行。怎料約半個月後，該間車行又遭人潑漆、撒冥紙、貼傳單，店家提告毀損，警方目前已經帶回2男2女共4人，皆是上回的同夥，至於確切發生原因，仍有待警方調查釐清。

據了解，Joeman與人合夥經營的「九葉國際車業」4月25日被1名18歲無業的安姓男子指控，到車行想貸款買車遭婉拒，與業務員爆發口角後心生不滿，事後找來7名友人到車行外燃放煙火爆竹狂炸店面，造成花盆與車輛毀損。當時轄區警方將安男等8人帶回偵訊，其中5人為未成年，皆依法送辦。

怎料大約半個月過去，上次被逮8人中有2男2女，12日一早又跑到車行前，潑灑紅色油漆、撒冥紙，還在周圍貼滿Joeman黑白照片的傳單，上面寫著：「我Joeman本名翁雋明，跟前女友在一起期間家暴，給封口費掩蓋事實，還吸食大麻，身為公眾人物我罪該萬死」等相關指控。警方目前已將4人通知到案說明，而車行業者也提起毀損告訴，將依法送辦。