美式賣場好市多提供各種食材，滿足民眾們的生活所需。一位男子近日表示，他在好市多買了一款T牌日本讚岐冷凍烏龍麵，發現這款烏龍麵搭配各種湯料理都很搭，麵條彈牙有嚼勁，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛大讚這款烏龍麵成分單純、口感Q彈，不管煮湯、火炒都好吃，是家中冰箱的固定存貨。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，自己吃T牌日本讚岐冷凍烏龍麵時，都會搭配前一天沒吃完的料理湯頭，料理復熱後再拌入烏龍麵條，吃起來麵條彈牙有嚼勁，「推薦給愛吃QQ口感的人」。

對此，許多網友紛紛回應，「這款沒有加添加物（抗凍劑），冷凍久了會脫水，但不影響口感，成份滿單純的」、「這個真的不錯，我懶得煮飯的時候就這個加上味醂、醬油、雞粉，蓋上料理紙，丟到微波爐微波。再配個沙拉就一餐了」、「用炒的也好吃！」、「真的是Q的，家中的常備食物」、「這款不管煮湯麵還是用炒的都好吃…」、「冰箱固定存貨」、「家中冷凍庫必備」。

根據好市多標示牌，T牌日本讚岐冷凍烏龍麵一盒10袋入，麵條爽口彈牙，可隨喜好搭配不同配料享用，烹調方法可水煮1分鐘後加入配料，也可連同包裝袋微波加熱。