樂天桃猿12日以5比2擊敗統一獅，但在比賽中發生內野區球迷不聽工作人員柔性勸導、進而攻擊工作人員，最後被警察帶走，這也是中職場邊3天內發生2次球迷與工作人員暴力事件。對於這次場邊暴力事件，樂天球團也發出聲明。

5月12日球賽中觀眾席發生之暴力事件，起因為聯盟工作人員柔性勸導球迷勿倚靠欄杆，該名球迷不聽勸導，並對工作人員暴力相向，球團及聯盟隨即連絡警方協助處理，由員警將該名球迷帶離球場。

樂天球團表示，絕對不容許暴力事件出現在球場，目前該工讀生已送醫驗傷，樂天球團將會與警方協助後續處置。為維護優良的看球環境，球團無限期禁止該球迷再次進場，也將持續與警方保持良好溝通，不允許任何暴力事件再次發生。

而在10日新莊進行的「金控大戰」，也有球迷至場內管制區域拾取界外球，以言語恐嚇辱罵工作人員，並用身體頂撞工作人員。工作人員隨即通報主管協處，聯盟也請員警到場協助，確認球迷該行為已違法並以現行犯帶回調查，該球迷反抗不願配合警方執法，遭警方強勢逮捕回警局。