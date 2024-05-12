新北市三重11日發生一起祖孫三代滅門血案，涉案的二女婿被捕。PTT網友熱議，認為法官會因嫌犯「愛狗」而不被判死刑。媒體人謝寒冰也預測，被判死刑的機率很低，而且就算判死刑，也不會執行，繼續拖著。這些都是總統蔡英文執政8年留下來的，她也不願意解決，這些都是蔡英文的責任。

謝寒冰今(12日)在政論節目《新聞大白話》中表示，台灣現在幾乎是實質廢死。法官能不判死刑就不判死刑，盼了也不執行，讓台灣已經接近實質廢死。

謝寒冰指出，新北三重3屍血案，根據他的判斷，判死刑的可能性非常低。大家有沒有注意到，嫌犯從頭到尾就抱著一隻狗到處走，所以警方也因為這個特徵太明顯，才很快就找到他。

謝寒冰認為，一個喜愛動物的人，可能會被認為可教化，我們法官見解非常奇特，在我們看起來就是十惡不赦，可是法官也許會說，可教化。因此他認為，被判死刑的機率很低。

謝寒冰接著點出，如今要判死刑，真的很困難，而且就算判死刑，也不會執行，繼續拖著。這些都是蔡英文8年留下來的，她也不願意解決，然後把這事搞得更大，這些都是蔡英文的責任，但是沒有用，她已經快要卸任了。