中華企業射箭聯賽剛好在母親節上演第4輪賽事，12日在新莊體育園區歡度主場周的地主新北凱撒，以4比1擒拿彰化銀行，積分榜上累積13分獨居龍頭。今天最戲劇化的部分莫過於最後的男團戰，新北凱撒被對手改判的一箭逼出加射延長賽，最後黃立承在只剩10秒的情況下，送上再見10分箭，為比賽劃下高潮迭起的句點。

「特別緊張，真的像在坐雲霄飛車。」黃立承如此形容他的兩段式結尾。原本在第4局，他發出的最後一支9分箭足夠構成和局，以比數5比3帶走男團戰勝利，結果經靶前裁判確認，將彰化銀行的一支9分箭改判為10分箭，讓比數瞬間變成4比4，一起迎接延長賽到來。

絕處逢生的彰化銀行男團在前2棒吳昱明、楊凱涵都射下10分，鄧宇成則拿到8分，新北凱撒鄭祥輝、楊宗翰分別射了9分、10分，把剩下不多的時間交在黃立承手中，「我趕快上去，只剩10秒，搭完箭剩7秒，想著要做快，但把該做的做出來，自己也沒想到會射到10分，只求做完整，至於射如何就交給命運。」後來命運之神賞給他的，是一支壓線的10分箭。

新北凱撒男生成員的團結從鞋子上就看得出來，在贊助商提供的2雙戰鞋中，大家不約而同選了最顯眼的紅鞋上戰場，結果這周末2戰都開出紅盤，不管男子個人或男子團體，通通接連告捷。

昨天個人賽放「榮譽假」的中華隊國手雷千瑩和戴宇軒重返戰線，讓新北凱撒今天在女單和男單都取得勝利，其中雷千瑩是靠著加射脫穎而出，而第3場的混雙，女將詹紫媚不懼現場明顯的風勢，帶來高水準的演出，6箭當中有4支10分，「今天成績頗滿意但蠻意外的，希望能記住這感覺。」

詹紫媚透露其實今天只想趕快射完就下來，因為昨天有幾支箭撐得太久，所以提醒自己要加快，「剛好風也比較大，撐久效果不好，這場的節奏就比較好一點。」至於10分箭則是意料之外效果，她說其實受到風勢影響，會往9點鐘方向瞄準，「有一支對得太左邊，結果射出去還是10分。」

正在攻讀國立體大研究所的詹紫媚因課業變得繁忙，平時只能盡量把握練習時間，現在比賽對她來說反而像是放鬆身心的調劑品；為了將壓力留給後面隊友，她都習慣在團戰中打頭陣，只不過今天唯一一戰，搭擋的鄭祥輝應該無感，2人一下子就以直落三清盤。

新北凱撒在主場周大進補，連續2天都以4比1勝出，手頭累積13分，領跑其他5隊。台中銀行則是在今天以3比2擊敗衛冕軍寒舍集團，讓他們積分來到10分，和新竹市愛山林並列第2。