李翊君與檢場的女兒王敏淳，本周起加入TVBS、新傳媒原創劇集《完全省錢戀愛手冊》，她以黃柏峰大學學妹身分出現，個性積極、直率，完全不掩飾對學長的欣賞，大方舉措為眾人帶來衝擊。黃柏峰一方面苦追陳語安，另一方面還得應付熱情的學妹，微妙有趣的「三角關係」正式上線。

王敏淳大方表現出自己對學長黃柏峰的喜歡。（TVBS提供）

王敏淳曾在《機智校園生活》與黃柏峰合作，《完全省錢戀愛手冊》中她從同學變成愛慕對方的學妹，巧合的是無論是「機智」系列中的徐念雅，或是新角色蕭倩倩，都是直率的「女子漢」。王敏淳表示很喜歡這次的角色，因為是一個很酷的女生，自己私底下也偏向小男生，詮釋起來特別享受。

王敏淳劇中帥氣制伏竊賊。（TVBS提供）

王敏淳劇中積極追愛。（TVBS提供）

她的出場戲就是帥氣俐落地出手，為學長黃柏峰制伏小偷，這也是王敏淳首度挑戰武打戲，沒有武打基礎的她前一天十分緊張，拍攝當時雖在冬天，溫度卻高達30度，王敏淳特別感謝工作人員陪著她頂著烈日，從事前練習到一整天的拍攝，幸好最後完成的畫面相當帥氣，希望粉絲們會喜歡大家辛苦的成果。

劇中，李元崇（黃柏峰 飾）聽取可可（郭書瑤 飾）的建議，決定學習烘焙來支

持佳莉（陳語安 飾），想與她一起完成開烘焙坊的夢想。在下課途中，偶然目

睹一名小偷正在行竊，毫不猶豫地出手阻止，卻意外地捲入了一場扭打。危急

之際，一個神秘、帥氣的身影出現，大喊「李元崇，你讓開！」下一秒俐落地

制服了小偷，讓元崇感到十分意外。沒想到，伸出援手的竟是他的學妹「蕭倩

倩」（王敏淳 飾）。

大方、活潑的倩倩緊跟著元崇，不僅在便利商店向學長告白，甚至主動親吻他

的臉頰，突如其來的舉動引發店長與佳莉的好奇，店長還私下問元崇是否腳踏

兩條船，憨厚的元崇急忙否認。