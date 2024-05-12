習近平伉儷於5月5日～10日應邀對法國、塞爾維亞、匈牙利三國進行國是訪問。

王毅說，夫人外交是此次訪問的亮點。彭麗媛陪同習近平出席20多場活動，並同往訪三國領導人夫人開展友好交流，同當地婦女、學生親切互動，鼓勵他們更多學習中文、瞭解中國。彭麗媛還應邀訪問聯合國教科文組織總部，接受擔任教科文組織促進女童和婦女教育特使十周年榮譽證書。彭麗媛的魅力外交對增強外國民眾對中國好感度、提升中國軟實力發揮了積極作用。

王毅在談到中歐關係時指出，歐洲是多極格局重要一極，也是中國特色大國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要夥伴。近年來，中歐關係總體保持發展，同時在國際局勢深刻演變背景下，也出現一些新問題新挑戰。明年是中國歐盟建立正式外交關係50周年，中歐關係何去何從，處於關鍵時期。

他說，中歐之間沒有地緣政治矛盾，沒有根本利益衝突，中歐關係不針對、不依附、也不受制於協力廠商，雙方應該堅持夥伴定位，堅持對話合作，深化戰略溝通，增進戰略互信，凝聚戰略共識，開展戰略協作，推動中歐關係穩定健康發展，為世界和平和發展不斷作出新的貢獻。