飼養寵物風行，飼主帶毛小孩出門搭乘計程車仍恐被拒。台中市推廣計程車隊提供飼主與毛小孩共乘服務，目前已有16家派遣計程車業者加入。交通局12日表示，搭乘「小黃」計程車時，收費模式僅以跳表計費不額外加收費用；多元化計程車費率可能依選擇車型不同而異，民眾叫車前應先確認，避免發生糾紛。

交通局長葉昭甫表示，根據內政部寵物登記管理統計資料，台中市犬貓登記有案數量達33萬4234隻，戶數達14萬466戶，數量佔全國第二，僅次於新北市，衍生龐大的寵物經濟需求及商機。

為打造台中成為友善寵物城市，交通局鼓勵計程車車隊成立寵物專車載送服務，支持寵物福利、解決飼主需求，台中市目前有16家派遣計程車業者提供友善寵物計程車服務，飼主不僅可以透過各計程車車隊電話叫車，也能經由各叫車媒合平台，選擇可提供寵物搭乘的接送服務。

葉昭甫說，民眾要搭乘寵物共乘計程車，可透過電話叫車告知客服人員派車需求，也可透過手機APP叫車系統。他建議，民眾搭乘前事先向車行確認寵物大小和類型，將寵物裝籠上車，以維護車輛衛生及行車安全，若寵物於行程中出現特殊情況，導致車輛需清潔時，飼主可能要支付駕駛額外清潔費。

交通局說明，台中市寵物友善計程車分為多元化計程車及一般小黃計程車，如果民眾選擇「小黃」計程車時，收費模式僅以跳表計費不額外加收費用；多元化計程車費率可能依選擇車型不同而異，民眾叫車前應先確認，避免發生糾紛。