國民黨立委徐巧芯近日除了遭外交部提告涉洩密，11日她更透露，被側翼無良公關（現改名為台北松信資深綠吱）多次騷擾，因而前往松山分局以《跟騷法》提告。徐巧芯今天在臉書表示，真的不用擔心我，我會堅持初衷，繼續為大家發聲。吸引不少網友留言回應。

徐巧芯今(12日)在臉書粉專貼文表示，謝謝大家給我熱情的支持和鼓勵，好感動。真的不用擔心我，我會堅持初衷，繼續為大家發聲。永遠快快樂樂的面對所有的一切。祝福天下所有的媽媽們：「母親節快樂」。

網友紛紛表示，「加油！佩服妳的勇氣和勇敢」、「要打破綠能妳不能的規則」、「最勇敢且最貼心孝順的女兒，加油，妳所做的都利益眾生，佛菩薩必會加持妳的」、「做對的事大家都支持」、「加油，妳是最棒的女戰神」、「給妳打氣，繼續加油，努力監督政府，支持妳的作為」。

還有網友說，「身爲苗栗同鄉的我爲妳加油」、「妳是現代花木蘭」、「打倒惡勢力」、「路還很長，障礙還更多，妳要加油」。