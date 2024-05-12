國王洪志善繳出本季代表作。（新北國王提供）

要為季後賽席位奮鬥的新竹御頂攻城獅，12日作客新北國王，在國王隊林書豪等主力輪休的狀況下，被攻城獅在第2節透過單節31比15攻勢打下雙位數領先，不過國王毫不放棄，洪志善、林金榜兩名老將完全燃燒，洪志善和洋將米歇爾都打到抽筋，還是在第4節將分差追近，可惜關鍵時刻國王隊失誤又讓氣勢回到對手身上，終場攻城獅105比101奪勝、結束3連敗。

國王隊11日確定晉級季後賽，12日賽前宣布，考量近期5天3場比賽密集賽程，為了保護球員及為季後賽備戰、調整，讓林書緯、林書豪、楊敬敏、李愷諺、奧帝和曼尼高輪休，缺席和攻城獅這場對壘，由洪志善、簡祐哲、林金榜、蘇士軒及外援米歇爾先發，首節在林金榜三分球兩投俱中、獨拿10分幫助國王最多曾領先12分，但攻城獅第1節後段以13比3高潮將分差縮小到2分。

第2節一開始攻城獅透過21比2猛攻拉開分差，國王隊該節則是剩11分22秒李威廷得分後，歷經將近7分鐘的得分空窗期，該節剩4分55秒才由林金榜得分結束一段得分低潮，地主國王以14分落後進入下半場。

第3節攻城獅繼續領先，不過以二軍陣容出賽的國王隊也不想輕易投降，第4節中後段團隊多點開花，將分差縮小到個位數，甚至比賽剩15秒左右國王隊追到101比105只剩4分落後，可惜關鍵時刻發生失誤，錯過追過分差的機會，戰績排名暫居第4的攻城獅驚濤駭浪中帶走勝利，目前領先第5台北富邦勇士2場勝差，距離晉級季後賽的魔術數字為M1。

攻城獅艾夫伯狂轟37分，克拉也有25分、10籃板演出，隊上本土球員以曾柏喻18分最高，這也是他個人本季單場得分新高；國王隊兩位39歲老將林金榜、洪志善各投進20分、24分，洪志善傳出11助攻，創個人在PLG生涯單場新高，李威廷也有16分優質數據，林金榜和李威廷單場得分都創個人PLG單場新高，相隔1個多月再出賽的米歇爾，贊助23分。

林書豪和其他此役未登錄出賽的球員，一身便服在場邊幫隊友加油，穿著代言品牌服飾的林書豪並也親切和球迷互動。