每個生肖都有其獨特聰明之處，誰是你心目中的真正智者？《搜狐網》盤點12生肖，其中3生肖最聰明，它們默默無聲，但智商、情商都是一流，尤其是第1名的羊，不僅有出色的記憶力和判斷力，在群居生活展現的領導力，對環境的適應能力，都是智慧的展現。

▌生肖猴

猴子是機智靈活的小精靈，以聰明伶俐著稱，它們的靈活跳躍不僅在樹上，在地面上或我們生活中也頻頻上演，想想那些街頭巷尾的猴子表演，它們精準的模仿能力和解決問題的小聰明，真是讓人嘆為觀止，但如果以為猴子只是玩玩小把戲，那就大錯特錯了，科學家們發現，猴子在社交能力也是好手，它們懂得與同伴溝通，在群體中找到自己的位置，這不僅僅是本能，更是真正的情商展現。

▌生肖羊

羊是溫文爾雅的智者，別看羊平時溫順乖巧，它們的大腦相當發達，羊群中的領頭羊憑藉超凡的記憶力和判斷力，能帶領夥伴們找到最肥美的草地，而且，羊面對危險時展現的冷靜和智慧，往往能讓它們化險為夷；羊其實是群居動物中非常少見，能夠識別個別人類面孔的動物之一，這說明了羊的情商不是一般高，它們能識別並信任對自己好的人，這種能力在動物界並不多見。

▌生肖蛇

蛇是沉默寡言的智者，雖然給人第一印象可能是狡猾冷血，但它們的智慧卻不容小覷，蛇在捕食時的精確計算，以及對環境變化的敏感反應，在在顯示出它們非凡的智商，而蛇在蛻皮、冬眠等行為，也展現出對生命節奏的把握，更是讓人佩服它們的智慧，蛇雖然不像猴子那樣善於社交，但他們在生存策略上的高超技巧，絕對是情商的一種展現。

最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。