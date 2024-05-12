台北市重慶北路三段上的民權國中前，今天（12日）6時許，一輛油電混和的計程車，行駛中突然冒煙起火，消防隊獲報到場立即破壞引擎蓋進行灌救，所幸這起火燒車事件無人傷亡，火勢也很快就被撲滅，至於詳細起火原因，還有待調查釐清。
據了解，這輛油電混和的計程車，當時是行駛中突然發現車輛冒煙，駕駛就立即停靠路邊了，沒想到車頭就起火燃燒，所幸消防隊獲報即刻趕到現場，並出水線灌救，至於車輛起火原因是否跟下大雨有關，還是有其他原因，還有待調查後釐清。
台北市重慶北路三段上的民權國中前，今天（12日）6時許，一輛油電混和的計程車，行駛中突然冒煙起火，消防隊獲報到場立即破壞引擎蓋進行灌救，所幸這起火燒車事件無人傷亡，火勢也很快就被撲滅，至於詳細起火原因，還有待調查釐清。
據了解，這輛油電混和的計程車，當時是行駛中突然發現車輛冒煙，駕駛就立即停靠路邊了，沒想到車頭就起火燃燒，所幸消防隊獲報即刻趕到現場，並出水線灌救，至於車輛起火原因是否跟下大雨有關，還是有其他原因，還有待調查後釐清。
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