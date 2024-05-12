以色列部隊持續打擊加薩，沒想到卻被土地裡的胡蜂殺個措手不及。以色列軍方表示，星期五在加薩南部發生了一起不尋常的事件，一輛以軍坦克碾過胡蜂巢穴，上百隻憤怒的胡蜂群起攻擊以色列國防軍士兵，12人被蜇傷，10人進醫院治療。

特拉維夫的謝巴醫療中心(Sheba Medical Center)表示，醫院收治了10名遭到胡蜂攻擊的士兵，其中一人情況較為嚴重，被轉移到重症監護室。不過醫院強調，士兵的病情沒有惡化，沒有生命危險。

醫院表示，那座蜂巢顯然很大，士兵突然被數百隻胡蜂群起攻擊，出現過敏反應，頗為罕見，醫院先前從未處理過這麼大宗的蜂蜇事件，所以「重症監護、麻醉、毒理學治療、眼科醫師和任何需要的人」都參與了對病患的治療。

胡蜂也稱馬蜂，是一群不採蜜的肉食蜂。由於胡蜂蜂能夠以蒼蠅為食，所以經常出没在城市附劌。而且有一些胡蜂築巢不限地點，甚至會在地下築巢，稍微不注意踏過就會引發攻擊，特別防不勝防。台灣常遭遇的「虎頭蜂」也稱 亞洲大黃蜂，是胡蜂當中最大最兇的一種。