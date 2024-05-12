知名YouTuber「一隻阿圓」擁有E級傲人身材，憑藉甜美外型加上活潑外向的個性與多元的影片主題，深受大批粉絲喜愛，時常於社群分享生活。不過工作繁忙的她，近日因為重感冒掛病號竟突然暈倒，嚇壞大批粉絲。

阿圓11日在IG開放粉絲問答，有人好奇詢問：「阿圓前陣子怎麼了」，她回應表示，因為感冒太嚴重卡到隔天還要工作，想說去醫院打針趕快好，沒想到打完點滴，在等候拿藥的過程中竟突然暈倒：「其實暈倒前我有感覺到有點呼吸困難好像血沒有打上來的感覺，視線越來越模糊，那一刻我覺得我可能會暈倒，但來不及反應就整個人倒下去」。

阿圓透露感冒就醫過程。（圖／翻攝自一隻阿圓 IG ）

待阿圓醒來之後，睜眼就見到受到驚嚇的醫生和護士，立即將自己抬到病床上，插針打點滴、進行心肺檢查、照X光，並要她立刻聯絡家屬。後來阿圓隱約才感覺到後腦勺好痛，還腫起一個包：「肩膀跟頸部可能有撞到，回家休息那幾天超級不舒服」。

醫生建議她兩週內要注意有沒有輕微腦震盪。不過阿圓也向粉絲們報平安表示「目前應該是沒有，哈哈哈，但有可能是我真的很容易暈針，只是第一次遇到打完後才暈，之前都是抽血時血管太細抽不到血時我才會量」。