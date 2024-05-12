今（12）日是國際護理師節，在創世基金會安養院裡，護理師日夜照顧植物人的生活需求，更是需要耐心與愛心的工作。今年國際護師節與母親節適逢同一天，創世板橋分院代替無聲的植物人，向所有的護理人員說聲祝福和謝謝。

創世板橋分院護理師陳慶萱，她的媽媽也是護理師，從小耳濡目染，長大後也從事護理工作，從加護病房到安養院，照顧病人的經驗近12年，在創世的護理師需要輪3班，除了要擁有護理專業，因為植物人無法自理，更要親力親為做著高強度的照護工作，此外，不只是處理院民的生理需求，還需要照顧到家屬的心理，給予他們陪伴與支持。

陳慶萱說，雖然植物人無法表達，但偶爾看到植物人露出微笑的神情，就覺得十分感動，院民家屬也會在重要節日傳訊息祝賀，把我們當親友互相關心，很喜歡這種感覺，再苦再累都值得了。

創世板橋分院指出，目前全台有17所安養院，3處分會，有170位護理師、161位生活服務員提供專業照護。安養院內護理師和生活服務員每2小時為植物人翻身、拍背及更換尿布，每4小時鼻胃管灌食、給藥、抽痰及生命監測，24小時日夜輪班，均以院民的照護需求為優先考量，面對生命照顧的責任，有著外人難以理解的壓力和挑戰。

創世板橋分院表示，今年國際護師節與母親節適逢同一天，除了祝福所有的護理人員，更要感謝護理師們的付出及奉獻，值得社會給予他們更多的肯定和尊重。