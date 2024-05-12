50歲男星蘇有朋昨（11）日在北京舉辦《在多重宇宙中遇見你》巡迴演唱會，不少過去曾與他合作的演員都到場支持，包括在《還珠格格》飾演「容嬤嬤」的李明啟和《倚天屠龍記》裡飾演「周芷若」的高圓圓等人，一前一後坐在一起的畫面，被不少網友分享到網路上瘋傳。

昨晚蘇有朋演唱會上不少合作過的藝人接連現身，包含88歲「容嬤嬤」李明啟，當蘇有朋唱《還珠格格》經典歌曲《當》、《雨蝶》的時候，李明啟也在台下搖著螢光棒熱情的跟唱，蘇有朋也在台上大喊：「容嬤嬤的扮演者李明啟老師，今天也來到了現場！我和全體觀眾一起祝您永遠健步如飛、笑口常開」。

此外，和蘇有朋在《倚天屠龍記》合作過的高圓圓也正巧坐在李明啟的前方，兩人一起跟著音樂唱歌的畫面也全被捕捉下來，蘇有朋介紹到高圓圓時，高圓圓還對著蘇有朋喊過去《倚天屠龍記》劇中角色名子：「無忌哥哥」，令全場驚喜，而劇中分別飾演「小昭」陳秀麗和「蛛兒」陳紫函等女星也現身觀眾席中，而在綜藝節目《披荊斬棘》中的戰友歌手信(蘇見信)、演員王大陸，以及《左耳》的原著與編劇饒雪漫都到場支持，整晚眾星雲集掀起一波波回憶殺。