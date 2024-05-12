新北市板橋區今天晚間7點45分左右，突然發生停電事故，因饋線斷路器跳脫，導致大觀路、龍興街、僑中一街等2860戶無電可用，台電人員第一時間接獲報案，到現場搶修已經恢復供電。

有網友在臉書回報停電情況，「大家還好嗎，剛剛聽到爆炸的聲音」、「閃一下又閃一下的」、「板橋大觀路停電中」、「電線杆火警，目前停電中」、「這個時間居然會停電，板橋有這麼偏僻嗎？」、「里長廣播一段28巷電箱爆炸」。

台電表示，今(12)日19時45分由於饋線斷路器跳脫，造成新北市板橋區大觀路、龍興街、僑中一街、僑中二街、環河路、板城路等一帶2860戶停電，已立即進行轉供並派員搶修。

消防隊表示，在晚間7時許，有接獲板橋橋中一街與大觀路一段28巷的電線桿冒火花，但是人員到達時已經沒有起火狀況，台電人員也第一時間趕到現場起搶修，在晚間8時許已經全部恢復供電。