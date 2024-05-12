擁有一棟屬於自己的房子是不少人的人生夢想。但想要找到理想中的完美住家，可不容易。一名網友分享了自己最近的看房經歷，坦言各方面條件都很喜歡且符合預算，但最後他仍因1項缺點忍痛放棄這個幾乎是理想中的房子。他在自嘲可能是杞人憂天之際，也不禁好奇想問大家，買房時有那些是會有扣分的問題。

有網友在PTT以「什麼抗性是你絕不能妥協的？」為標題發文，表示最近看了一個心儀的案子，各方面條件都是他喜歡的，「捷運站走路7分鐘，建商風評不錯，格局好、雙面採光，建材配備中規中矩」。

儘管他列出房子的諸多優點，但無奈的是，對他來說，這個房子的最大缺點在於工作陽台那一側緊鄰高速公路，距離僅50公尺，周遭還有些大小型工廠。因此他在考量許久之後，選擇忍痛放棄。原PO因為擔心噪音問題，放棄了這間房子，恩此他也想知道，「不知道我考慮的抗性是不是杞人憂天？還是如果有上述抗性，比周遭行情便宜幾%是你可以接受的？（自住，非出租）」。

許多網友都同樣點名噪音問題，「臨高速公路、快速道路的，吵到你抓狂」、「長期噪音，我不能接受自住，非自住只要能賺錢就好」、「長時間的固定低頻噪音，也就是車道正上方的房子絕無法接受」、「大車道旁，大車經過都跟地震一樣，吵死了」、「菜市場，凌晨就開始準備，都不用睡」。

還有不少網友指出，房子附近有宮廟最令人無法忍受，「最大抗性是8+9聚集的宮廟」、「宮廟、八大絕對最煩躁，都在上班族休息的時候吵」、「絕對是地方宮廟沒有之一」。