劉嘉玲照片遭詐騙集團偽造項鍊細節，於臉書販售詐騙得逞。（警方提供）

刑事局12日表示，南部地區近期有女子於臉書廣告看到香港女星劉嘉玲佩掛佛像護身項鍊的圖片，她認同明星虔誠向佛，於是花費將近新台幣7000元向該商家購買護身手環，但收到商品後，感覺手環做工粗糙，於是上網搜尋，才發現該女星實際佩戴玉珮項鍊，該賣家的廣告圖片係盜圖後再深度變造，目前該名女子已要求退款，並向警方報案檢舉詐欺犯罪。

股神巴菲特5月4日於旗下波克夏．海瑟威公司（Berkshire Hathaway）年度股東大會，對人工智慧（AI）發出警語，再次將AI比喻為核武，警告大家世界已經將精靈從瓶子裡放出來，如果使用不當，將對社會造成毀滅性後果。

同時他也舉出近期看到「巴菲特深度偽造」影音，巴菲特擔憂自己的臉孔及聲音輕易被AI複製、仿造，就連他的妻子及孩子都很難確定真偽，並打趣說「我可能被騙到把錢匯給自己」。AI發展儼然已成為近年不可忽視之當紅科技，但若AI技術遭到有心人士不法濫用，勢必將嚴重影響現行世界的穩定與衡平。

刑事局預防科指出，依據警察機關受理民眾案件紀錄，目前尚未有犯嫌利用「AI深度偽造影像」進行詐騙的報案紀錄，但變造圖像或是聲音的詐騙案例已開始出現。

刑事局表示，AI科技確實為生活帶來革命性的便利，但也使得非法手段透過AI變得更為簡易且逼真；AI時代中「眼見不一定為憑」，民眾若遇到影音電話要求匯款或詢問個資等，都可以試著「1.與親友約定通關密語、2.要求對方在臉部前揮揮手或擺擺頭、3.直接打給對方查證」或是謹記防詐3步驟「1.聽、2.掛、3.查證」，如有任何疑問亦可隨時撥打110或165反詐騙諮詢專線洽詢。