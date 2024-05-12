對於我空軍計畫在台中清泉崗基地蓋36座抗炸機堡，前少將指揮官栗正傑直言，36座其實不夠，且連美國都承認，一旦衝突，會有90%的戰機損失，台灣有沒有辦法在戰時能夠做好戰力保存？

空軍編列近44億元，計畫在台中清泉崗基地蓋36座抗炸機堡，號稱是全球首度採用能抵禦中共東風系列飛彈的抗炸機堡。

空軍當時表示，防護機堡籌建案是針對反制東風系統導彈1500磅的彈頭來設計，確認能在東風系列導彈攻擊下提供防護，每座機堡造價將高達近億元，具有抵禦3300磅抗炸強化功能。

根據國防部送交立法院的預算解凍報告表示，建案經下修後已順利於2023年11月2日決標，採6座4聯機庫堡執行，全案依管制計畫於2027年完工。

另外，美國國會議員近期引述最新兵推發出嚴重警告說，美國在與中國大陸可能爆發的衝突中，就算不發生空戰，也可能面臨多達90%戰機損失的驚人結果。

對此，前少將指揮官栗正傑12日在《新聞大白話》表示，去年（2023）5月，颱風襲擊關島，美軍估計需要近94億美元重建和修復島上的軍事設施。而美國今年國防預算是8500億美元，光關島就要用掉百分之一的預算，其他還有全世界基地維持費用、人員的薪水、機艦的費用，怎可能用94億美元修復關島基地？

至於台灣，原本要用近44億元蓋36座抗炸機堡，可以抵禦3300磅炸藥攻擊，避免被鑽地彈攻擊戰機。栗正傑分析，36座其實不夠，因為光買F16V就66架，而到目前為止，只完成24座，其他還沒招標，因為這對國防預算負擔很重。

栗正傑直言，東風26飛彈的彈藥是1800公斤，相當於4000磅。因此，我們必須思考，戰機可否生存？栗正傑提到，美軍都承認90%戰機出現損失，台灣有沒有辦法在戰時能夠做好戰力保存？