今逢5月12日母親節，不少人都發文表達對媽媽的感謝與愛。精神科醫師沈政男表示，對於媽媽不識字這件事，自己從小耿耿於懷，小時候是覺得丟臉，長大後是感到不捨與遺憾。但她用生命力、對家人的付出及對生活的投入啟發了自己，也把不畏強權、對不平事據理力爭遺傳給了他。

「媽媽，母親節快樂！剛好我在上周通過了博士班考試，可以當成送給媽媽的母親節禮物。」沈政男今發文表示，這幾年他發現，其實媽媽長大後，當小姐的時候有上過幾個月的夜間補校，學會了一點注音符號，可惜始終沒有學會認字，因為每天仍得從早到晚工作，沒辦法把書念好。

沈政男直言，對於媽媽不識字這件事，自己從小耿耿於懷，小時候是覺得丟臉，最恨必須在「我的母親」作文課裡寫說媽媽不識字，長大後是感到不捨與遺憾，因為自己再怎麼會念書、會寫文章，媽媽也沒辦法看懂與了解。事實上這幾年他會回到學校念書，也是希望給媽媽激勵，希望她願意多認識幾個字，可惜，對她來說，還是太困難了。「我常想，如果媽媽能識字讀書，她的人生應該有很大的不同吧！」

「從媽媽講事情的語彙、描述與形容，可以清楚看出，我的語言天賦得自於她！」沈政男強調，一直到現在，自己仍從她那裡學會了好多以前不熟悉的台語，比如腳後彎。媽媽對很多事情與很多人都很有意見，主觀性很強，這點也跟自己很像，還有，她不畏強權，只要看到不平的事情，一定會據理力爭，當然也遺傳了給自己。

沈政男指出，小時候家裡雖然很窮，但剩菜剩飯還是有的，有一晚門前來了乞丐要飯，自己猶豫了起來，因為剩菜剩飯是要留給爸爸上夜班回來吃的，如果給了乞丐就沒得吃了。「媽媽知道以後，要我把剩菜剩飯端出去給乞丐，說爸爸回來以後可以再煮。這一幕，長大後我一直記得。」

「媽媽雖然沒念書，但她用她的生命力、對家人的付出，以及對生活的投入，啟發了我，對我產生了莫大的影響！」沈政男提到，「媽媽，汝有好命否？」這陣子自己經常這樣問媽媽。媽媽沒有正面回答，但她不再像以前一樣說自己從小就很歹命。

沈政男感性直呼：「媽媽，感謝你養育與栽培了我，祝你母親節快樂！」